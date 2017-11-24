Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Марибора": Мевля делает отличную карьеру в "Зените"

Вратарь словенского "Марибора" Ясмин Ханданович считает, что защитник "Зенита" Миха Мевля правильно выстраивает свою карьеру.

"Миха делает отличную карьеру. Он очень хороший игрок, крайне дисциплинированный. Я знаком с ним еще по словенской лиге. Могу отметить, что Мевля сделал большой рывок вперед.

Думаю, это заметно. Сейчас он находится на правильном пути, чтобы стать отличным игроком еще более высокого уровня", - цитируют Хандановича "Известия".
Теги: Мевля
Сегодня, 07:55
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.