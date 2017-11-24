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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Шахтер" купит игрока молодежной сборной Бразилии за 2 млн евро
Правый защитник "Куритибы" Додо станет игроком донецкого "Шахтера", передает UOL Esporte.
Украинский клуб заплатит за 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии 2 миллиона евро.
Сообщается, что основным конкурентом "Шахтера" была португальская "Бенфика".
Украинский клуб заплатит за 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии 2 миллиона евро.
Сообщается, что основным конкурентом "Шахтера" была португальская "Бенфика".
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