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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зе Луиш: однажды обратился к врачу, а она мне: "В России мы говорим по-русски"
Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал, что думает о русских людях.
"Большинство людей здесь не говорит по-английски, есть сложности в общении. Иногда тяжело купить билет или спросить что-то, когда нужна помощь. Поэтому в России я играю в футбол, а после этого еду домой.
Поначалу я часто ошибался. Допустим, прихожу в супермаркет купить сахар. Вижу - вроде что похожее. Возвращаюсь домой, открываю, пробую — соль. Люди в магазинах не говорят по-английски, сложно объяснить, что тебе надо.
Один раз был плохой опыт с врачом в городской больнице. Прихожу, прошу: "Я не говорю по-русски - могли бы вы говорить по-английски?" Женщина отвечает примерно следующее: "Нет, я в России, и мы тут говорим по-русски". Она сказала это на родном языке, но я всё понял.
После этого она заговорила со мной по-английски. Я посмеялся, но, откровенно говоря, это было больно. Тяжело понять, откуда такое отношение", - передает слова Зе Луиша "Чемпионат".
"Большинство людей здесь не говорит по-английски, есть сложности в общении. Иногда тяжело купить билет или спросить что-то, когда нужна помощь. Поэтому в России я играю в футбол, а после этого еду домой.
Поначалу я часто ошибался. Допустим, прихожу в супермаркет купить сахар. Вижу - вроде что похожее. Возвращаюсь домой, открываю, пробую — соль. Люди в магазинах не говорят по-английски, сложно объяснить, что тебе надо.
Один раз был плохой опыт с врачом в городской больнице. Прихожу, прошу: "Я не говорю по-русски - могли бы вы говорить по-английски?" Женщина отвечает примерно следующее: "Нет, я в России, и мы тут говорим по-русски". Она сказала это на родном языке, но я всё понял.
После этого она заговорила со мной по-английски. Я посмеялся, но, откровенно говоря, это было больно. Тяжело понять, откуда такое отношение", - передает слова Зе Луиша "Чемпионат".
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