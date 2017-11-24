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Зе Луиш: однажды обратился к врачу, а она мне: "В России мы говорим по-русски"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал, что думает о русских людях.

"Большинство людей здесь не говорит по-английски, есть сложности в общении. Иногда тяжело купить билет или спросить что-то, когда нужна помощь. Поэтому в России я играю в футбол, а после этого еду домой.

Поначалу я часто ошибался. Допустим, прихожу в супермаркет купить сахар. Вижу - вроде что похожее. Возвращаюсь домой, открываю, пробую — соль. Люди в магазинах не говорят по-английски, сложно объяснить, что тебе надо.

Один раз был плохой опыт с врачом в городской больнице. Прихожу, прошу: "Я не говорю по-русски - могли бы вы говорить по-английски?" Женщина отвечает примерно следующее: "Нет, я в России, и мы тут говорим по-русски". Она сказала это на родном языке, но я всё понял.

После этого она заговорила со мной по-английски. Я посмеялся, но, откровенно говоря, это было больно. Тяжело понять, откуда такое отношение", - передает слова Зе Луиша "Чемпионат".
Сегодня, 09:27
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№11 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
интересно, если в Кабо-Верде прийти в поликлиннику и попросить врача говорить на английском, что он ответит?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№10 Написал: Профессионал Ялта (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Уважаемые болельщики, не нужно обращать внимание на провокационные вбросы. Должны бы уже привыкнуть к тому, что накануне значимых матчей "Зенит" использует грязные методы якобы журналистских бесед , расследований. Подключают не вполне адекватного Геннадия Сергеевича Орлова. Вспомните, что было перед матчами с "Локомотивом", ЦСКА, "Краснодаром". Грязные методы ведения борьбы - это фирменный знак сегодняшнего "Зенита". Вы думаете, что, действительно, не говорящий по - русски Зе Луиш разговорился?
Регистрация: 25.04.2016
№9 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда Мостовой, Карпин, Радимов, Симутенков играли за границей, они все прекрасно научились говорить на итальянском и испанском и до сих пор этими знаниями пользуются. Поэтому не понимаю таких глупых обидок.
Уважай Страну, куда приехал денег заработать -учи язык.
Регистрация: 17.05.2017
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:32) #
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  •  (2)
online

Интересно, а в португальском супермаркете все продавцы владеют английским в той мере, которая достаточна для нормального общения?
И что его занесло в городскую больницу? Его доходов не хватает на клинику, где с ним будут говорить на понятном ему языке?
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Джонни
Цитата: Зе Луиш
Тяжело понять, откуда такое отношение


Какое "такое"? Говорить в своей стране на родном языке - это общепризнанная норма.

Так этот негр разве поймет это? Никто и не обязан говорить на английском языке. Раз уж приехал работать в чужую страну, все же надо подучить язык этой страны, а не наоборот. Другой вариант: берешь с собой переводчика команды, где играешь и идешь сдавать анализы в больничку.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Зе Луиш
Тяжело понять, откуда такое отношение


Какое "такое"? Говорить в своей стране на родном языке - это общепризнанная норма.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:12) #
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По-моему раз ты приехал в страну зарабатывать деньги(очень хорошие деньги) то надо хотя бы выучить язык этой страны. Не хочешь - найми переводчика, это ему по силам. Наконец есть смартфон в качестве переводчика. Сахар с ним можно купить. А то что мы говорим в России по-русски - это логично. Ничего необычного в этом нет.)
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: nevada007 (Сегодня, 10:02) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: N-52
Мы ,негр, такие . Со времен Рюрика. Такими и останемся всем "на радость".

А ты дурак, так посмотреть... ну, в семье не без уродов!
Регистрация: 27.05.2016
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 09:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мы ,негр, такие . Со времен Рюрика. Такими и останемся всем "на радость".
Регистрация: 13.08.2012
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зе, учи русский. или контракты с обязательным обучением все бла бла.
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:30) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
а российские деньги не скрашивают тяжесть?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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