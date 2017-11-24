Славен Билич отказался стать главным тренером "Вест Бромвича"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (7)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (7)
00:12
Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища
Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища
Вчера, 23:47
Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт
Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт
Вчера, 23:44
Юрий Семин: сегодня нам нужно было только побеждать, поэтому был более атакующий состав
Юрий Семин: сегодня нам нужно было только побеждать, поэтому был более атакующий состав
Вчера, 23:40
"Зенит" – "Вардар": матч посетили 38 196 зрителей
"Зенит" – "Вардар": матч посетили 38 196 зрителей
Вчера, 23:39
Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него пресса (6)
Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него пресса (6)
Вчера, 23:16
"Атлетик" одержал волевую победу над "Гертой"
"Атлетик" одержал волевую победу над "Гертой"
Вчера, 23:09
Руслан Нигматуллин: если кто-то и выйдет в плей-офф ЛЧ, то это "Спартак", а не ЦСКА (9)
Руслан Нигматуллин: если кто-то и выйдет в плей-офф ЛЧ, то это "Спартак", а не ЦСКА (9)
Вчера, 22:55
"Кельн" дома переиграл "Арсенал"
"Кельн" дома переиграл "Арсенал"
Вчера, 22:52
"Зенит" благодаря голам Полоза и Ригони обыграл "Вардар" (42)
"Зенит" благодаря голам Полоза и Ригони обыграл "Вардар" (42)
Вчера, 22:52
"Локомотив" одержал победу над "Копенгагеном" (30)
"Локомотив" одержал победу над "Копенгагеном" (30)
Славен Билич отказался стать главным тренером "Вест Бромвича"
Экс-наставник "Вест Хэма" Славен Билич отказался возглавить "Вест Бромвич Альбион". 20 ноября руководство отправило в отставку Тони Пьюлиса. Несмотря на серьезный интерес "дроздов", 49-летний специалист ответил отказом.
Как сообщает The Telegraph, Билич намерен отдохнуть от работы как минимум до Нового года.
Как сообщает The Telegraph, Билич намерен отдохнуть от работы как минимум до Нового года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.