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Славен Билич отказался стать главным тренером "Вест Бромвича"

Экс-наставник "Вест Хэма" Славен Билич отказался возглавить "Вест Бромвич Альбион". 20 ноября руководство отправило в отставку Тони Пьюлиса. Несмотря на серьезный интерес "дроздов", 49-летний специалист ответил отказом.

Как сообщает The Telegraph, Билич намерен отдохнуть от работы как минимум до Нового года.
Теги: Билич Вест Бромвич
Сегодня, 10:42
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