Славен Билич отказался стать главным тренером "Вест Бромвича"

Экс-наставник "Вест Хэма" Славен Билич отказался возглавить "Вест Бромвич Альбион". 20 ноября руководство отправило в отставку Тони Пьюлиса. Несмотря на серьезный интерес "дроздов", 49-летний специалист ответил отказом.Как сообщает The Telegraph, Билич намерен отдохнуть от работы как минимум до Нового года.