Александр Довбня: "Локомотив", приезжайте в Хабаровск, медведи здесь не ходят

Голкипер клуба "СКА-Хабаровск" Александр Довбня пригласил "Локомотив" в Хабаровск на игру 18-го тура чемпионата России."Приезжайте к нам в Хабаровск, у нас тут не так страшно, как вы думаете. Медведи здесь не ходят, поиграем в футбол", - заявил Довбня в видео интервью пресс-службе хабаровского клуба.Ранее "Локомотив" обратился в РФПЛ и к "СКА-Хабаровску" с просьбой о переносе матча из-за холодных погодных условий в Москву или Сочи.