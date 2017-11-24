В Борисове задержаны милицией 14 иностранных болельщиков

Четырнадцать иностранных граждан были задержаны за нарушения общественного порядка в белорусском Борисове, где прошел матч группового турнира Лиги Европы между "БАТЭ" и "Црвеной Звездой" (0:0), сообщил в пятницу официальный представитель УВД минского облисполкома Евгений Сачек."В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан", - сказал Сачек.Он не уточнил гражданство задержанных, обратив внимание, что за матчем следили не только болельщики белорусского "БАТЭ" и сербского "Црвена Звезда", но и российского "Спартака".По словам представителя УВД, несколько случаев нарушения общественного порядка было зафиксировано до матча, включая драку в кафе, и один во время матча - применение пиротехнических изделий.В отношении задержанных составлено 20 протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями "Мелкое хулиганство", "Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", уточнили в ведомстве.В целом, подчеркнули в УВД, во время матча правопорядок был обеспечен, угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением игры, не допущено.