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В Борисове задержаны милицией 14 иностранных болельщиков

Четырнадцать иностранных граждан были задержаны за нарушения общественного порядка в белорусском Борисове, где прошел матч группового турнира Лиги Европы между "БАТЭ" и "Црвеной Звездой" (0:0), сообщил в пятницу официальный представитель УВД минского облисполкома Евгений Сачек.

"В ходе охраны общественного порядка до проведения и во время проведения футбольного матча были задержаны 14 иностранных граждан", - сказал Сачек.

Он не уточнил гражданство задержанных, обратив внимание, что за матчем следили не только болельщики белорусского "БАТЭ" и сербского "Црвена Звезда", но и российского "Спартака".

По словам представителя УВД, несколько случаев нарушения общественного порядка было зафиксировано до матча, включая драку в кафе, и один во время матча - применение пиротехнических изделий.

В отношении задержанных составлено 20 протоколов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями "Мелкое хулиганство", "Распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", уточнили в ведомстве.

В целом, подчеркнули в УВД, во время матча правопорядок был обеспечен, угроз общественной безопасности и иных правонарушений, связанных с проведением игры, не допущено.

Р-Спорт
Теги: БАТЭ
Сегодня, 10:59
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