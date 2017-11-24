Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов высказался о подготовке к матчу премьер-лиги с "Локомотивом".
"Подготовка к матчу с "Локомотивом" идет в рабочем режиме. Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с "Локомотивом".
Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков. В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного "Амура" с московским "Динамо", а в этот раз подобного совпадения не будет", - цитирует Флегонтова "Р-Спорт".
"Подготовка к матчу с "Локомотивом" идет в рабочем режиме. Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с "Локомотивом".
Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков. В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного "Амура" с московским "Динамо", а в этот раз подобного совпадения не будет", - цитирует Флегонтова "Р-Спорт".
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