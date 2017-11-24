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Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов высказался о подготовке к матчу премьер-лиги с "Локомотивом".

"Подготовка к матчу с "Локомотивом" идет в рабочем режиме. Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран. Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с "Локомотивом".

Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков. В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного "Амура" с московским "Динамо", а в этот раз подобного совпадения не будет", - цитирует Флегонтова "Р-Спорт".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:25
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Прогноз изменился. По rp5.ru смотрю. Сейчас на 10.00 -16 (ощущается -24) на 16.00 по местному времени -7(ощущается -13), на 22.00 -9 (ощущается -14). Резкое потепление как раз к футболу)
С такой температурой играть можно. Хотя идеально было бы во вторник сыграть. Там вообще в 16.00 +1 (ощущается -3). А в среду уже -20 (ощущается как -30)


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