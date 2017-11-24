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Дарко Бодул: надеюсь, я стану русским парнем и тогда смогу играть в "Амкаре"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул заявил, что был бы не против получить российское гражданство.

– Даже если я не забиваю, все равно играю в свою игру, могу показать какие-то трюки, скиллы. Да, "Амкар" – оборонительная команда, не получает много шансов в атаке, но если получает – старается все использовать. С "Локомотивом" это получилось уже на первой минуте, с "Рубином" – в концовке.

– До вашей травмы Гаджиев говорил: "Не можем ставить Бодула из-за лимита".

– Надеюсь, я стану русским парнем и тогда смогу играть, ха-ха! А почему нет? Мне все нравится в России.

– Знаю игроков "Амкара", которые засыпали на теории Гаджиева. Вы держитесь?

– Приходилось привыкать: школу я давно разлюбил! Но предматчевые установки Гаджиева очень вдохновляют, тренер всегда готовит новую речь. Плюс много читает и часто цитирует что-то умное.

СЭ
Теги: Амкар Бодул
Сегодня, 11:48
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