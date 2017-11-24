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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дарко Бодул: надеюсь, я стану русским парнем и тогда смогу играть в "Амкаре"
Нападающий "Амкара" Дарко Бодул заявил, что был бы не против получить российское гражданство.
– Даже если я не забиваю, все равно играю в свою игру, могу показать какие-то трюки, скиллы. Да, "Амкар" – оборонительная команда, не получает много шансов в атаке, но если получает – старается все использовать. С "Локомотивом" это получилось уже на первой минуте, с "Рубином" – в концовке.
– До вашей травмы Гаджиев говорил: "Не можем ставить Бодула из-за лимита".
– Надеюсь, я стану русским парнем и тогда смогу играть, ха-ха! А почему нет? Мне все нравится в России.
– Знаю игроков "Амкара", которые засыпали на теории Гаджиева. Вы держитесь?
– Приходилось привыкать: школу я давно разлюбил! Но предматчевые установки Гаджиева очень вдохновляют, тренер всегда готовит новую речь. Плюс много читает и часто цитирует что-то умное.
СЭ
– Даже если я не забиваю, все равно играю в свою игру, могу показать какие-то трюки, скиллы. Да, "Амкар" – оборонительная команда, не получает много шансов в атаке, но если получает – старается все использовать. С "Локомотивом" это получилось уже на первой минуте, с "Рубином" – в концовке.
– До вашей травмы Гаджиев говорил: "Не можем ставить Бодула из-за лимита".
– Надеюсь, я стану русским парнем и тогда смогу играть, ха-ха! А почему нет? Мне все нравится в России.
– Знаю игроков "Амкара", которые засыпали на теории Гаджиева. Вы держитесь?
– Приходилось привыкать: школу я давно разлюбил! Но предматчевые установки Гаджиева очень вдохновляют, тренер всегда готовит новую речь. Плюс много читает и часто цитирует что-то умное.
СЭ
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