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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ален Рош: нынешний "ПСЖ" напоминает "Барселону" в ее лучшие времена
Бывший защитник "ПСЖ" и сборной Франции Ален Рош после разгрома "Селтика" (7:1) заявил, что нынешняя команда напоминает "Барселону" в ее лучшие времена.
"ПСЖ" сильно прибавил. Думаю, во многом благодаря Эмери. Что больше всего поражает: его ребята способны прессинговать весь матч. Но могут, когда надо, эффективно – с такой-то тройкой нападающих - Неймар, Кавани, Мбаппе – сыграть на контратаках. А такой прессинг, какой "ПСЖ" продемонстрировал в среду, мне напомнил игру "Барселоны" в ее лучшие времена.
И еще мне очень импонирует стремление забить как можно больше. Раньше такого не было, забив два или три гола, команда успокаивалась. А сейчас они играют до финального свистка, если хватит время, забьют и восемь голов! И Неймар, я считаю, игрок более классный, чем Ибрагимович, хотя тот, помнится, однажды забил "Андерлехту" четыре мяча в Лиге чемпионов", - передает слова Роша L’Equipe.
"ПСЖ" сильно прибавил. Думаю, во многом благодаря Эмери. Что больше всего поражает: его ребята способны прессинговать весь матч. Но могут, когда надо, эффективно – с такой-то тройкой нападающих - Неймар, Кавани, Мбаппе – сыграть на контратаках. А такой прессинг, какой "ПСЖ" продемонстрировал в среду, мне напомнил игру "Барселоны" в ее лучшие времена.
И еще мне очень импонирует стремление забить как можно больше. Раньше такого не было, забив два или три гола, команда успокаивалась. А сейчас они играют до финального свистка, если хватит время, забьют и восемь голов! И Неймар, я считаю, игрок более классный, чем Ибрагимович, хотя тот, помнится, однажды забил "Андерлехту" четыре мяча в Лиге чемпионов", - передает слова Роша L’Equipe.
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