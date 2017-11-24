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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Федоров: надеюсь, игроки "Динамо" не будут подавать в суд из-за задолженностей
Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Федоров рассказал о задолженностях перед игроками футбольного клуба.
"Как только появится возможность, погасим долги. Конечно, приоритет – это зарплата. Получение запрета на регистрацию новичков из-за обращения футболистов в арбитраж вполне возможно. Но, слава богу, большинство футболистов относится с пониманием к ситуации.
Мы как новое руководство делаем все, чтобы выплатить эти деньги. Мы выполняем обязательства за тех людей, которые их дали, дали финансовые гарантии и их не выполнили. Футболисты - ребята разумные и понимают, что новое руководство к этой ситуации не имеет никакого отношения.
Они терпеливо и с пониманием ко всему относятся, поэтому не идут в суд и, похоже, делать этого и не будут. Видят, что мы стараемся. Если бы у них не было надежды, наверное, подали бы все жалобы", - цитирует Фёдорова "Чемпионат".
"Как только появится возможность, погасим долги. Конечно, приоритет – это зарплата. Получение запрета на регистрацию новичков из-за обращения футболистов в арбитраж вполне возможно. Но, слава богу, большинство футболистов относится с пониманием к ситуации.
Мы как новое руководство делаем все, чтобы выплатить эти деньги. Мы выполняем обязательства за тех людей, которые их дали, дали финансовые гарантии и их не выполнили. Футболисты - ребята разумные и понимают, что новое руководство к этой ситуации не имеет никакого отношения.
Они терпеливо и с пониманием ко всему относятся, поэтому не идут в суд и, похоже, делать этого и не будут. Видят, что мы стараемся. Если бы у них не было надежды, наверное, подали бы все жалобы", - цитирует Фёдорова "Чемпионат".
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