Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Федоров: надеюсь, игроки "Динамо" не будут подавать в суд из-за задолженностей

Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Федоров рассказал о задолженностях перед игроками футбольного клуба.

"Как только появится возможность, погасим долги. Конечно, приоритет – это зарплата. Получение запрета на регистрацию новичков из-за обращения футболистов в арбитраж вполне возможно. Но, слава богу, большинство футболистов относится с пониманием к ситуации.

Мы как новое руководство делаем все, чтобы выплатить эти деньги. Мы выполняем обязательства за тех людей, которые их дали, дали финансовые гарантии и их не выполнили. Футболисты - ребята разумные и понимают, что новое руководство к этой ситуации не имеет никакого отношения.

Они терпеливо и с пониманием ко всему относятся, поэтому не идут в суд и, похоже, делать этого и не будут. Видят, что мы стараемся. Если бы у них не было надежды, наверное, подали бы все жалобы", - цитирует Фёдорова "Чемпионат".
Теги: Динамо
Сегодня, 12:21
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.