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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов - о предстоящей игре "Спартака": "Зенит" посильнее "Марибора"
Известный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на предстоящий матч 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит".
"Прогноз: 1:1. В тактическом плане "Зенит" посильнее "Марибора"… А если серьёзно, полагаю, что петербуржцы закроются и постараются эффективно действовать на контратаках.
То есть игра игра будет с одной стороны обоюдоострая, с другой – осторожная. Выиграть может любая из команд, но я поставлю на результативную ничью", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"Прогноз: 1:1. В тактическом плане "Зенит" посильнее "Марибора"… А если серьёзно, полагаю, что петербуржцы закроются и постараются эффективно действовать на контратаках.
То есть игра игра будет с одной стороны обоюдоострая, с другой – осторожная. Выиграть может любая из команд, но я поставлю на результативную ничью", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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