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Александр Бубнов - о предстоящей игре "Спартака": "Зенит" посильнее "Марибора"

Известный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на предстоящий матч 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит".

"Прогноз: 1:1. В тактическом плане "Зенит" посильнее "Марибора"… А если серьёзно, полагаю, что петербуржцы закроются и постараются эффективно действовать на контратаках.

То есть игра игра будет с одной стороны обоюдоострая, с другой – осторожная. Выиграть может любая из команд, но я поставлю на результативную ничью", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Зенит
Сегодня, 13:32
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:48) #
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online

Цитата: Сибирячок
А Спартак посильнее Вардара.

Русенборга ) с которым питерские в ничью сыграли .... и отыгрались на последней секунде на 93 минуте, еле еле ....
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А Спартак посильнее Вардара.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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