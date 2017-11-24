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Алексей Березуцкий перенес операцию, срок восстановления - 3 месяца

Сегодня защитник ЦСКА Алексей Березуцкий был прооперирован в одной из клиник Мюнхена. Футболист получил перелом правой малоберцовой кости со смещением в выездном матче со "СКА-Хабаровск" (4:2) при сильном морозе.

Операция прошла успешно, ориентировочный срок восстановления Алексея - три месяца, передает официальный сайт ЦСКА.
Теги: Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
здоровья!
Регистрация: 12.02.2011
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