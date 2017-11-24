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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Классон: в гостях у "Урала" будет холодно, но думаю, нам удастся добиться результата
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги против "Урала".
"Предыдущие встречи с "Уралом" складывались для нас непросто, и я ожидаю еще один очень сложный матч. Мы играем на выезде, там будет холодно, но если мы сумеем продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину, думаю, нам удастся добиться результата.
Индивидуальное мастерство наших футболистов в этом случае должно стать решающим фактором, который поможет нам превзойти соперника", – передает слова Классона официальный сайт "быков".
"Предыдущие встречи с "Уралом" складывались для нас непросто, и я ожидаю еще один очень сложный матч. Мы играем на выезде, там будет холодно, но если мы сумеем продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину, думаю, нам удастся добиться результата.
Индивидуальное мастерство наших футболистов в этом случае должно стать решающим фактором, который поможет нам превзойти соперника", – передает слова Классона официальный сайт "быков".
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