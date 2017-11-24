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Виктор Классон: в гостях у "Урала" будет холодно, но думаю, нам удастся добиться результата

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон высказался относительно предстоящего матча премьер-лиги против "Урала".

"Предыдущие встречи с "Уралом" складывались для нас непросто, и я ожидаю еще один очень сложный матч. Мы играем на выезде, там будет холодно, но если мы сумеем продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину, думаю, нам удастся добиться результата.

Индивидуальное мастерство наших футболистов в этом случае должно стать решающим фактором, который поможет нам превзойти соперника", – передает слова Классона официальный сайт "быков".
Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 13:58
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