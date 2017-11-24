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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
"Зенит" первым из российских клубов набрал 200 очков в рейтинге УЕФА
Победа над "Вардаром" - 2:1 помогла "Зениту" стать первым российским клубом, набравшим 200 очков в таблице коэффициентов УЕФА, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
Петербуржцы одержали 58 побед на стадии основного розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА и 16 побед в квалификационных раундах.
Также они сыграли 23 раза вничью в основной сетке турниров и 4 - на отборочных этапах. Кроме того получили 43 очка в качестве бонусов за выход в различные стадии Лиги чемпионов.
После "Зенита" расположились ЦСКА (186 очков), "Спартак" (180,5) и "Локомотив" (116,5).
Петербуржцы одержали 58 побед на стадии основного розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА и 16 побед в квалификационных раундах.
Также они сыграли 23 раза вничью в основной сетке турниров и 4 - на отборочных этапах. Кроме того получили 43 очка в качестве бонусов за выход в различные стадии Лиги чемпионов.
После "Зенита" расположились ЦСКА (186 очков), "Спартак" (180,5) и "Локомотив" (116,5).
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