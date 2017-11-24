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"Зенит" первым из российских клубов набрал 200 очков в рейтинге УЕФА

Победа над "Вардаром" - 2:1 помогла "Зениту" стать первым российским клубом, набравшим 200 очков в таблице коэффициентов УЕФА, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербуржцы одержали 58 побед на стадии основного розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА и 16 побед в квалификационных раундах.

Также они сыграли 23 раза вничью в основной сетке турниров и 4 - на отборочных этапах. Кроме того получили 43 очка в качестве бонусов за выход в различные стадии Лиги чемпионов.

После "Зенита" расположились ЦСКА (186 очков), "Спартак" (180,5) и "Локомотив" (116,5).
Теги: Зенит
Сегодня, 13:59
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26
(3)
№26 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:21) #
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online

Цитата: Campos
И что? на сайте статистики uefa это никак не отражено.
Спартак с 1966/67 играет
Зенит с 1981/82
ЦСКА с 1971/72

причём здесь 1991 год?

Чисто формально, сэр, понятия не имею. Но Зенит самый успешный русский клуб в Европе. Если брать % побед и поражений, в среднем.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№25 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
статистика там явно неточная. Например там не учитываются пол-очка, которые спартак вырвал у аека в прошлом году

Это нам это в плюс. Но Зенит ссылается на УЕФА и я тоже на УЕФА.
Регистрация: 26.12.2008
№24 Написал: Цезарь (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Campos
Вот статистика на uefa.com

Спартак
Зенит
ЦСКА

ведут отсчёт всех игр под игидой uefa c момента первого участия. Почему с 1991 года считают?

статистика там явно неточная. Например там не учитываются пол-очка, которые спартак вырвал у аека в прошлом году
Регистрация: 21.09.2017
№23 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:15) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Распад СССР и возрождение России, очевидно.

И что? на сайте статистики uefa это никак не отражено.
Спартак с 1966/67 играет
Зенит с 1981/82
ЦСКА с 1971/72

причём здесь 1991 год?
Регистрация: 26.12.2008
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:10) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Campos
Почему с 1991 года считают?

Распад СССР и возрождение России, очевидно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот статистика на uefa.com

Спартак
Зенит
ЦСКА

ведут отсчёт всех игр под игидой uefa c момента первого участия. Почему с 1991 года считают?
Регистрация: 26.12.2008
№20 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В те далекие времена, когда к примеру Локомотив выходил в весну ЛЧ - причем дважды подряд, чего по сей день не сделал ни один российский клуб, таких бонусов и близко не было - за участие в группе ЛЧ был 1 бонусный балл (сейчас 4) - за выход из группы не было ничего вообще (сейчас сразу 5 бонусных баллов) - поэтому с учетом различных реформ еврокубковых считать общее кол-во набранных клубами очков это полная ахинея, как бы кому не хотелось. К примеру в Куефа раньше начинали с 1/32 финала и были только матчи на вылет, так же как и в 90-е годы только на вылет были матчи в Кубке обладателей Кубков где и Спартак до полуфинала доходил, и Локомотив - причем два года подряд. Поэтому сейчас с учетом кучи матчей на групповых стадиях и очень нехилых бонусов после, все эти подсчеты не значат ровно ничего. А уж про еврокубковые достижения Зенита после 2008 года я бы лучше помолчал. При таких "мега тренерах" и игроках по 40 лимонов евро сплошные Осеры, Насьонали, Твенте, Апоэли, Базели, Друндулехты, Аустрии и прочие радости. И это не злорадство - а разочарование, я за все наши клубы в европе.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№19 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
С 1991

С чего вдруг c 1991?
Регистрация: 26.12.2008
№18 Написал: Цезарь (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Campos
Цитата: Цезарь
да-да и там где вы в полуфиналах были тоже все засчитали. И все равно меньше, чем у проклятых конебомжей вышло Это потому что 22 шампиньонства в зачет не идут, а так бы вы всех порвали


Нет, давайте определимся, с какого года считают

С 1991
Регистрация: 21.09.2017
№17 Написал: w1nn3r (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (2)

нууууу, тут нехрен спорить. всё по делу
Регистрация: 31.08.2017
№16 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
да-да и там где вы в полуфиналах были тоже все засчитали. И все равно меньше, чем у проклятых конебомжей вышло Это потому что 22 шампиньонства в зачет не идут, а так бы вы всех порвали


Нет, давайте определимся, с какого года считают
Регистрация: 26.12.2008
№15 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Campos
Как удобно?

как удобно - это считать общее кол-во набранных очков.
а как правильно - это считать среднее кол-во очков,набранных клубом за сезон.
так вот в этом правильном рейтинге фк спам на 7-ом месте среди российских клубов.
зенит в нем тоже на 1-ом).
Регистрация: 21.09.2008
№14 Написал: Цезарь (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Campos
С какого года-то считали?! Как удобно? А турниры, где Спартак играл, когда по 2 очка за победу давали в 90-х, так и считали по два?

да-да и там где вы в полуфиналах были тоже все засчитали. И все равно меньше, чем у проклятых конебомжей вышло smirk Это потому что 22 шампиньонства в зачет не идут, а так бы вы всех порвали smiley
Регистрация: 21.09.2017
№13 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: Campos
С какого года-то считали?! Как удобно? А турниры, где Спартак играл, когда по 2 очка за победу давали в 90-х, так и считали по два?

Не поверите, но и сей час за победу дают 2 очка , за ничью 1 к рейтингу команды и в целом для страны. Как то всё неправильно , видимо, гы.

А 33 шимпионства посчитали? нет? тогда это не правильный рейтинг
Регистрация: 17.05.2013
№12 Написал: Батька (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (3)
online

Молодцы куля сказать, Спартак 15 лет муму епал .... хотя могли бы тоже набирать очки ... состав всегда был приличный ....
Регистрация: 9.09.2016
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Campos
С какого года-то считали?! Как удобно? А турниры, где Спартак играл, когда по 2 очка за победу давали в 90-х, так и считали по два?

Да всё там нормально, успокойся.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:35) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Campos
С какого года-то считали?! Как удобно? А турниры, где Спартак играл, когда по 2 очка за победу давали в 90-х, так и считали по два?

Не поверите, но и сей час за победу дают 2 очка , за ничью 1 к рейтингу команды и в целом для страны. Как то всё неправильно , видимо, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:25) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
С какого года-то считали?! Как удобно? А турниры, где Спартак играл, когда по 2 очка за победу давали в 90-х, так и считали по два?
Регистрация: 26.12.2008
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:23) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. предвижу бомбление отдельных персон


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:17) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
хрю-хрю

До чего дошёл прогресс! Ослы захрюкали joy


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Декстер,
иди ка ты нах.уй, убогий
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Декстер (Сегодня, 14:11) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
ЦСКА
неудивительно.. Вообще-то результаты довольно скромные. Если посмотреть сколько народных денег было слито в этот клуб.
Регистрация: 24.11.2017
№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 14:08) #
  • +8
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Baden-Baden
Сейчас начнется- а вот я,вот у меня.......

хрю-хрю smirk кубок уефа и суперкубок-говночашки, полуфинал 3 евротурниров-это фси0 smiley и вообще 22 кратные шампиньоны laughing хрюкс
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:04) #
  • +5
  •  (17)
online

Мощная команда европейского уровня.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
sunglasses
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 14:03) #
  • +6
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас начнется- а вот я,вот у меня.......


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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