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Криштиану Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком по итогам 5-го тура Лиге чемпионов. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

За Роналду, который забил 2 гола АПОЭЛу (6:0), проголосовали 43% человек. Второе место занял нападающий "ПСЖ" Неймар – 28%, а третье место поделили Роберт Левандовски ("Бавария") и Эден Азар ("Челси") – 8%.

УЕФА
Теги: Роналду
Сегодня, 14:20
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(0)
№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 14:36) #
  • +1
  •  (1)

Как всегда, голосовали за тех, кого знают/кто нравится. Что Роналду, что Неймар, что Левандовски, что Азар играли против слабых/очень слабых клубов для себя и для их команд.
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
цирк. забил пару банок деревне и лучший?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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