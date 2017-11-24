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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
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Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Криштиану Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком по итогам 5-го тура Лиге чемпионов. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
За Роналду, который забил 2 гола АПОЭЛу (6:0), проголосовали 43% человек. Второе место занял нападающий "ПСЖ" Неймар – 28%, а третье место поделили Роберт Левандовски ("Бавария") и Эден Азар ("Челси") – 8%.
УЕФА
За Роналду, который забил 2 гола АПОЭЛу (6:0), проголосовали 43% человек. Второе место занял нападающий "ПСЖ" Неймар – 28%, а третье место поделили Роберт Левандовски ("Бавария") и Эден Азар ("Челси") – 8%.
УЕФА
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