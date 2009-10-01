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Андрей Талалаев: Дудь всегда был неудобным и правильным, а Путин - красавчик

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев высказал мнение о журналисте Юрие Дуде и президенте РФ Владимире Путине.

"Я знаком с Юрием Дудем, мы вместе участвовали в проекте "Удар головой" и пару раз с ним встречались в нормальной жизни. Он мне очень нравится, считаю, что он очень деятельный человек. Юра всегда был очень неудобным и правильным, поэтому я думаю, что людям, которые смотрят его, должно быть интересно.

Что касается Путина, то, конечно, он красавчик – человек делает все, чтобы наша страна двигалась вперед", - цитирует Талалаева официальный сайт "Тамбова".
Теги: Талалаев
Сегодня, 14:36
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Талалаев явно обделен умом, хотя ничего нового


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:49) #
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online

зачем это здесь?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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