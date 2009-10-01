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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Талалаев: Дудь всегда был неудобным и правильным, а Путин - красавчик
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев высказал мнение о журналисте Юрие Дуде и президенте РФ Владимире Путине.
"Я знаком с Юрием Дудем, мы вместе участвовали в проекте "Удар головой" и пару раз с ним встречались в нормальной жизни. Он мне очень нравится, считаю, что он очень деятельный человек. Юра всегда был очень неудобным и правильным, поэтому я думаю, что людям, которые смотрят его, должно быть интересно.
Что касается Путина, то, конечно, он красавчик – человек делает все, чтобы наша страна двигалась вперед", - цитирует Талалаева официальный сайт "Тамбова".
"Я знаком с Юрием Дудем, мы вместе участвовали в проекте "Удар головой" и пару раз с ним встречались в нормальной жизни. Он мне очень нравится, считаю, что он очень деятельный человек. Юра всегда был очень неудобным и правильным, поэтому я думаю, что людям, которые смотрят его, должно быть интересно.
Что касается Путина, то, конечно, он красавчик – человек делает все, чтобы наша страна двигалась вперед", - цитирует Талалаева официальный сайт "Тамбова".
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