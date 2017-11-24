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Главный тренер "Валенсии" дисквалифицирован на две игры

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль дисквалифицирован на 2 матча за протесты против действий арбитра в матче с "Эспаньолом" и последующее удаление.

Апелляция "Валенсии" также оказалась неудачной, передает Football Espana.

Марселино вынужден будет пропустить матчи Примеры против "Барселоны" и "Хетафе".
Теги: Валенсия
Сегодня, 14:42
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