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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Главный тренер "Валенсии" дисквалифицирован на две игры
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль дисквалифицирован на 2 матча за протесты против действий арбитра в матче с "Эспаньолом" и последующее удаление.
Апелляция "Валенсии" также оказалась неудачной, передает Football Espana.
Марселино вынужден будет пропустить матчи Примеры против "Барселоны" и "Хетафе".
Апелляция "Валенсии" также оказалась неудачной, передает Football Espana.
Марселино вынужден будет пропустить матчи Примеры против "Барселоны" и "Хетафе".
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