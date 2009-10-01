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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщики "Зенита" вывесили политический баннер на матче против "Вардара" (фото)
Болельщики "Зенита" вывесили на трибуне баннер, посвященный политике, на матче против "Вардара" (2:1).
Надпись на баннере гласила: "Ратко Младич – герой Сербии".
22 ноября 2017 года Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По обвинению Гаагского трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.
Надпись на баннере гласила: "Ратко Младич – герой Сербии".
22 ноября 2017 года Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По обвинению Гаагского трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.
Фанаты Зенита поддержали Ратко Младича, которого Гаагский трибунал на днях приговорил к пожизненному сроку pic.twitter.com/g0764VYcT7— Russian ultras (@russian_ultras) November 24, 2017
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