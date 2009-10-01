Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Болельщики "Зенита" вывесили политический баннер на матче против "Вардара" (фото)

Болельщики "Зенита" вывесили на трибуне баннер, посвященный политике, на матче против "Вардара" (2:1).

Надпись на баннере гласила: "Ратко Младич – герой Сербии".

22 ноября 2017 года Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По обвинению Гаагского трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

Теги: Зенит
Сегодня, 14:50
Напечатать
6
(4)
№6 Написал: Декстер (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gurishankar
Чучело, прежде чем делать такие заявления изучи хотя бы чуть чуть историю... И научись уважать свой народ...

Чучело у тебя в зеркале, упырь. Чью историю изучить ? России ? Историю, которая практически вся состоит из лжи и выдумки ? Нет, спасибо. Я лучше другую развлекаловку почитаю.
Регистрация: 24.11.2017
№5 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: tfu
Кадыров - герой России. Продолжение следует...

joy
Регистрация: 19.03.2013
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (5)
online

наши друзья с фанатской трибуны занимаются никому не нужными вещами, подставляя родной клуб.

Цитата: Декстер
что в стране еще много поклонников усатого уе.бка Сталина, который миллионами убивал

какой ты резкий, прямо как Гейропейский трибунал: эти враги и убийцы, а вот мы самые белые и пушистые.
не вороши прошлое, не трогай Сталина, у которого поклонников в то время измерялось десятками миллионов, да и сейчас не мало.

дарагой, гибэл аднаго человэка - трагэдия!
гибэл миллионов - статистика!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Gurishankar (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Декстер
По мнению этого быдла на стадионе чем больше убил, тем больший героизм проявил.. неудивительно, что в стране еще много поклонников усатого уе.бка Сталина, который миллионами убивал

Чучело, прежде чем делать такие заявления изучи хотя бы чуть чуть историю... И научись уважать свой народ...
Регистрация: 29.11.2015
№2 Написал: Декстер (Сегодня, 15:03) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
По мнению этого быдла на стадионе чем больше убил, тем больший героизм проявил.. неудивительно, что в стране еще много поклонников усатого уе.бка Сталина, который миллионами убивал
Регистрация: 24.11.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:01) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кадыров - герой России. Продолжение следует...


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.