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"Урал" подписал долгосрочный контракт с 23-летним вратарем

"Урал" подписал 23-летнего вратаря Олеа Баклова. С футболистом был заключен долгосрочный контракт, передает пресс-служба "Урала".

"Игрок осенью приезжал на просмотр в нашу команду, а также принял участие в товарищеской встрече против "Амкара". Будучи на просмотре, голкипер оставил о себе приятные впечатления у тренерского штаба", - говорится на официальном сайте "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 15:20
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