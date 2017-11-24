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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
"Урал" подписал долгосрочный контракт с 23-летним вратарем
"Урал" подписал 23-летнего вратаря Олеа Баклова. С футболистом был заключен долгосрочный контракт, передает пресс-служба "Урала".
"Игрок осенью приезжал на просмотр в нашу команду, а также принял участие в товарищеской встрече против "Амкара". Будучи на просмотре, голкипер оставил о себе приятные впечатления у тренерского штаба", - говорится на официальном сайте "Урала".
"Игрок осенью приезжал на просмотр в нашу команду, а также принял участие в товарищеской встрече против "Амкара". Будучи на просмотре, голкипер оставил о себе приятные впечатления у тренерского штаба", - говорится на официальном сайте "Урала".
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