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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Борис Игнатьев: имеет ли Черчесов право не вызывать Денисова в сборную? Конечно, да
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о конфликте полузащитника Игоря Денисов и рулевого национальной команды Станислава Черчесова.
"За последние годы, после прихода Станислава Черчесова, состав изменился до неузнаваемости и продолжает меняться. Даже Артем Дзюба, который вроде бы недавно закрепился в нападении, уже не вызывается – вместо него играет Антон Заболотный из "Тосно", которое идет на 13-м месте в чемпионате. Перед домашним чемпионатом мира мы переживаем самую резкую смену поколений за последние годы.
Но вопрос, который чаще всего задают – об Игоре Денисове, у которого с Черчесовым был конфликт в "Динамо". Сам игрок сказал, что готов в любой момент приехать в сборную, но понимает, что из-за взаимоотношений с тренером его там не будет. Станислав Саламович говорить о нем вообще отказался. По своим игровым качествам Денисов имеет право быть вызванным в сборную. Своей игрой за "Локомотив" он этого заслуживает.
Имеет ли право тренер исходить из личных предпочтений, не выбирая объективно лучших на данный момент? Конечно, да. Именно он определяет состав и несет ответственность. Он сам знает, с кем можно сработаться, а с кем – нет. Их взаимоотношения могут навредить качеству игры, как это было в том же "Динамо".
У Денисова были трудности и с другими тренерами. Не надо забывать, как он ушел из "Зенита". Была странная история с его неприездом на Евро-2008, где наша сборная в итоге выиграла бронзовые медали. Были моменты, когда и Капелло не приглашал его в команду", - приводит слова Игнатьева "Собеседник".
"За последние годы, после прихода Станислава Черчесова, состав изменился до неузнаваемости и продолжает меняться. Даже Артем Дзюба, который вроде бы недавно закрепился в нападении, уже не вызывается – вместо него играет Антон Заболотный из "Тосно", которое идет на 13-м месте в чемпионате. Перед домашним чемпионатом мира мы переживаем самую резкую смену поколений за последние годы.
Но вопрос, который чаще всего задают – об Игоре Денисове, у которого с Черчесовым был конфликт в "Динамо". Сам игрок сказал, что готов в любой момент приехать в сборную, но понимает, что из-за взаимоотношений с тренером его там не будет. Станислав Саламович говорить о нем вообще отказался. По своим игровым качествам Денисов имеет право быть вызванным в сборную. Своей игрой за "Локомотив" он этого заслуживает.
Имеет ли право тренер исходить из личных предпочтений, не выбирая объективно лучших на данный момент? Конечно, да. Именно он определяет состав и несет ответственность. Он сам знает, с кем можно сработаться, а с кем – нет. Их взаимоотношения могут навредить качеству игры, как это было в том же "Динамо".
У Денисова были трудности и с другими тренерами. Не надо забывать, как он ушел из "Зенита". Была странная история с его неприездом на Евро-2008, где наша сборная в итоге выиграла бронзовые медали. Были моменты, когда и Капелло не приглашал его в команду", - приводит слова Игнатьева "Собеседник".
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