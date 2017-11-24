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Борис Игнатьев: имеет ли Черчесов право не вызывать Денисова в сборную? Конечно, да

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о конфликте полузащитника Игоря Денисов и рулевого национальной команды Станислава Черчесова.

"За последние годы, после прихода Станислава Черчесова, состав изменился до неузнаваемости и продолжает меняться. Даже Артем Дзюба, который вроде бы недавно закрепился в нападении, уже не вызывается – вместо него играет Антон Заболотный из "Тосно", которое идет на 13-м месте в чемпионате. Перед домашним чемпионатом мира мы переживаем самую резкую смену поколений за последние годы.

Но вопрос, который чаще всего задают – об Игоре Денисове, у которого с Черчесовым был конфликт в "Динамо". Сам игрок сказал, что готов в любой момент приехать в сборную, но понимает, что из-за взаимоотношений с тренером его там не будет. Станислав Саламович говорить о нем вообще отказался. По своим игровым качествам Денисов имеет право быть вызванным в сборную. Своей игрой за "Локомотив" он этого заслуживает.

Имеет ли право тренер исходить из личных предпочтений, не выбирая объективно лучших на данный момент? Конечно, да. Именно он определяет состав и несет ответственность. Он сам знает, с кем можно сработаться, а с кем – нет. Их взаимоотношения могут навредить качеству игры, как это было в том же "Динамо".

У Денисова были трудности и с другими тренерами. Не надо забывать, как он ушел из "Зенита". Была странная история с его неприездом на Евро-2008, где наша сборная в итоге выиграла бронзовые медали. Были моменты, когда и Капелло не приглашал его в команду", - приводит слова Игнатьева "Собеседник".
Теги: Игнатьев Денисов Сборная России
Сегодня, 15:32
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№3 Написал: imaginary (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Да собственно Денисов ничего выдающегося и не демонстрирует, а данная позиция в сборной не является проблемной
Регистрация: 7.02.2010
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:58) #
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Цитата: makcnmka
Что он имеет? )))


Там пропуск, который каждый должен заполнить сам, исходя из своего мнения...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: makcnmka (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ИМЕЕТ ЛИ ЧЕРЧЕСОВ НЕ ВЫЗЫВАТЬ ДЕНИСОВА В СБОРНУЮ? КОНЕЧНО, ДА


Что он имеет? )))
Регистрация: 16.03.2010
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