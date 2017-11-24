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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жан Майер: в FIFA18 уже успел продать Калачева, нужны были деньги на трансферы
Футболист "Ростова" Жан Майер дал интервью пресс-службе клуба перед матчем с "Амкаром".
- После игры с «Ахматом» у команды было несколько выходных. Чем занимался в это время?
- Поехал со своей девушкой в Санкт-Петербург. Постарался развеяться и не думать о футболе. Позади много непростых матчей, и мне было необходимо сконцентрироваться перед следующими играми.
- Тебе понравился этот город? Многие считают его одним из красивейших в Европе.
- Да, возможно, это и так. У нас был выбор куда поехать — в Москву или в Санкт-Петербург. В итоге поехали в Питер, так как там живет мой друг Миха Мевля.
- Летом в «Ростове», кроме тебя, было еще два словенца. Помогло в адаптации?
- Да, конечно. Намного тяжелее быть одному в новом городе, в новой команде. Миха помог в адаптации, показал город.
- Какие места, если не секрет, показал Миха?
- Неплохие рестораны, где можно хорошо провести свободное время, ничего особенного.
- Знал ли ты Мевлю и Бобена до переезда в «Ростов»?
- Да. Я пересекался с Михой в сборной, а с Матией был знаком еще по словенской лиге. Но подружились именно в «Ростове».
- Для иностранца переезд в Россию – серьезный шаг. С кем советовался?
- В первую очередь поговорил со своим агентом. Хотел сменить команду, так как играл в словенской лиге уже 5 лет. Нужно было делать шаг вперед.
- Как узнал об интересе «Ростова»?
- Я был в отпуске. Мне позвонил агент и сказал, чтобы я был готов к сюрпризу, не сказав какой клуб мной интересуется. Но когда я узнал про «Ростов», сразу вспомнил, что здесь играет Миха, и команда успешно выступала в еврокубках. Также я сразу стал искать информацию о клубе в Википедии.
- В начале сезона ты мало играл. Сейчас ситуация поменялась.
- Тогда я очень скучал по футболу. Сейчас же получаю достаточно игровой практики и надеюсь, что трудный период для команды скоро останется позади. Хочу скорее забить гол, чтобы прибавить уверенности в своих силах.
- Сильно отличается тренировочный процесс в «Ростове» от того, что было в «Домжале»?
- Да, это большая разница. Прежде всего, в скорости. В «Ростове» нужно гораздо быстрее принимать решения на поле.
- Долго вспоминал незабитый пенальти в ворота «Рубина»?
- Я был очень подавлен, так как хотел выиграть тот матч. После игры я извинился перед тренером, так как он доверил мне исполнение того одиннадцатиметрового удара. Моя семья и друзья меня поддержали, помогли забыть этот трудный момент.
- Больше половины сезона позади. Какие впечатления об РФПЛ?
- Думаю, здесь много высокого прессинга, отличная скорость и быстрота принятия решений. Я считаю, что чемпионат России входит в пятерку лучших чемпионатов Европы.
- Учишь русский язык?
- Да. Мне помогают одноклубники, а также переводчик Илья. Пытаюсь запоминать новые фразы в быту, на тренировках. Планирую найти репетитора после отпуска, чтобы говорить по-русски еще лучше. Моя девушка тоже здесь, и я хочу помогать ей в бытовых ситуациях, владея русским языком.
- В рубрике «Было/не было» ты сказал что знаешь русский мат. Кто тебя научил?
- Это происходит в шутливой форме. Например, на тренировках. Если интересно, кто научил, то это – Байрамян.
- Давай поговорим о Словении. Ты 5 лет играл за «Домжале».
- В той команде я много играл, исполнял все стандарты. Благодарен этому клубу, так как именно оттуда меня позвали в национальную команду.
- Цвета «Домжале» желто-синие. Неплохое совпадение?
- Да, я люблю желтый цвет.
- То есть, желтая форма «Ростова» тебе нравится больше, чем синяя?
- Да (улыбается).
- Стадионы в Словении далеко не самые большие. Как тебе российские?
- В России прекрасные арены. Конечно, всегда приятно играть, когда за тобой следит большое количество людей. Самая большая арена в моей стране вмещает 16000 человек.
- Сильнейший клуб в Словении – «Марибор». Он не затерялся бы в РФПЛ?
- Думаю, что они могли бы бороться за высокие места в РФПЛ. У них неплохая команда, и они себя хорошо бы тут показали.
- Словения небольшая по размерам страна. Между городами передвигались на автобусе?
- Да. В России перелеты осуществляются на самолетах. Это был новый опыт для меня, особенно поездка в Хабаровск. От Москвы мы летели больше семи часов и оказались в Азии.
- В Словении следят за «Ростовом»?
- У нас есть футбольный канал, где показывают матчи нашего клуба, а также другие игры РФПЛ.
- Помнишь матч Словения – Россия в 2009 году?
- Конечно. Тогда Дедич забил единственный мяч в игре. Смотрел тот матч дома, мне было 15 или 16 лет. Мы квалифицировались на чемпионат мира, и я даже плакал от счастья. Это было очень важно для моей страны. У нас живет всего лишь 2 миллиона человек, и попасть на такой крупный турнир – большое достижение.
- Ты мечтаешь играть за сборную?
- Это мечта любого игрока. Я уже там был дважды и думаю, что у меня есть шансы снова туда попасть и быть основным игроком. Для этого я должен сначала показать, на что способен в «Ростове».
- Россия сильно отличается от Словении?
- Здесь цены в магазинах гораздо ниже, чем в моей стране, но жить тут все равно дороже, чем в Словении.
- На что ты сразу обратил внимание, когда приехал в Россию?
- На холодную зиму. Об этом мне рассказывали перед моим переездом в Россию. Но в Ростове-на-Дону не так уж и холодно.
- Расскажи о своей бороде.
- У меня был одноклубник, который никогда не брил бороду бритвой, и я решил тоже попробовать ее отрастить. Вроде получилось.
- Ты говорил, что хотел бы сбрить ее. Почему?
- Просто за ней нужно очень тщательно ухаживать. Постоянно мыть, наносить специальные средства. Это занимает много времени.
- Была шутка, что к нам перешел Конор Макгрегор.
- Я смотрю UFC, только когда дерется Макгрегор. Это мой любимый боец. Но сам бы я никогда не захотел выйти на ринг.
- Мы узнали, что твоя девушка – бодибилдер.
- Да. Она была в этом спорте около года. На самом деле, это тяжело, потому что у нее было специальное питание, из-за этого она становилась нервной и злой. Это тяжелый спорт во всех отношениях. Мы поговорили с ней и решили, что она с ним закончит и перейдет работать в простой фитнес.
- А ты не хотел бы стать бодибилдером после завершения карьеры?
- Нет.
- Она «жмет» больше тебя?
- Нет-нет, она всегда делает упражнения с маленьким весом. Все это для того, чтобы выглядеть хорошо.
- Все отмечают, что ты внешне спокойный человек.
- Так и есть. Может быть, на футбольном поле, порой, и завожусь, но в простой жизни я совсем другой.
- Что любишь делать в свободное от футбола время?
- Играю в приставку и гуляю со своими друзьями.
- Какие у тебя любимые игры?
- «Call of Duty» и «FIFA 18». Слишком долго я не играю, так как становлюсь нервным. А в футбольном симуляторе предпочитаю оффлайн-режим по той же причине. Прохожу там карьеру за «Ростов».
- Каких успехов уже добился?
- Уже успел выиграть РФПЛ. Мой рейтинг там уже гораздо выше, чем в жизни (улыбается).
- Признайся, кого уже успел продать?
- Калачева, потому что за него предложили огромную сумму, и мне были нужны деньги на трансферы (смеется).
- После игры с «Ахматом» у команды было несколько выходных. Чем занимался в это время?
- Поехал со своей девушкой в Санкт-Петербург. Постарался развеяться и не думать о футболе. Позади много непростых матчей, и мне было необходимо сконцентрироваться перед следующими играми.
- Тебе понравился этот город? Многие считают его одним из красивейших в Европе.
- Да, возможно, это и так. У нас был выбор куда поехать — в Москву или в Санкт-Петербург. В итоге поехали в Питер, так как там живет мой друг Миха Мевля.
- Летом в «Ростове», кроме тебя, было еще два словенца. Помогло в адаптации?
- Да, конечно. Намного тяжелее быть одному в новом городе, в новой команде. Миха помог в адаптации, показал город.
- Какие места, если не секрет, показал Миха?
- Неплохие рестораны, где можно хорошо провести свободное время, ничего особенного.
- Знал ли ты Мевлю и Бобена до переезда в «Ростов»?
- Да. Я пересекался с Михой в сборной, а с Матией был знаком еще по словенской лиге. Но подружились именно в «Ростове».
- Для иностранца переезд в Россию – серьезный шаг. С кем советовался?
- В первую очередь поговорил со своим агентом. Хотел сменить команду, так как играл в словенской лиге уже 5 лет. Нужно было делать шаг вперед.
- Как узнал об интересе «Ростова»?
- Я был в отпуске. Мне позвонил агент и сказал, чтобы я был готов к сюрпризу, не сказав какой клуб мной интересуется. Но когда я узнал про «Ростов», сразу вспомнил, что здесь играет Миха, и команда успешно выступала в еврокубках. Также я сразу стал искать информацию о клубе в Википедии.
- В начале сезона ты мало играл. Сейчас ситуация поменялась.
- Тогда я очень скучал по футболу. Сейчас же получаю достаточно игровой практики и надеюсь, что трудный период для команды скоро останется позади. Хочу скорее забить гол, чтобы прибавить уверенности в своих силах.
- Сильно отличается тренировочный процесс в «Ростове» от того, что было в «Домжале»?
- Да, это большая разница. Прежде всего, в скорости. В «Ростове» нужно гораздо быстрее принимать решения на поле.
- Долго вспоминал незабитый пенальти в ворота «Рубина»?
- Я был очень подавлен, так как хотел выиграть тот матч. После игры я извинился перед тренером, так как он доверил мне исполнение того одиннадцатиметрового удара. Моя семья и друзья меня поддержали, помогли забыть этот трудный момент.
- Больше половины сезона позади. Какие впечатления об РФПЛ?
- Думаю, здесь много высокого прессинга, отличная скорость и быстрота принятия решений. Я считаю, что чемпионат России входит в пятерку лучших чемпионатов Европы.
- Учишь русский язык?
- Да. Мне помогают одноклубники, а также переводчик Илья. Пытаюсь запоминать новые фразы в быту, на тренировках. Планирую найти репетитора после отпуска, чтобы говорить по-русски еще лучше. Моя девушка тоже здесь, и я хочу помогать ей в бытовых ситуациях, владея русским языком.
- В рубрике «Было/не было» ты сказал что знаешь русский мат. Кто тебя научил?
- Это происходит в шутливой форме. Например, на тренировках. Если интересно, кто научил, то это – Байрамян.
- Давай поговорим о Словении. Ты 5 лет играл за «Домжале».
- В той команде я много играл, исполнял все стандарты. Благодарен этому клубу, так как именно оттуда меня позвали в национальную команду.
- Цвета «Домжале» желто-синие. Неплохое совпадение?
- Да, я люблю желтый цвет.
- То есть, желтая форма «Ростова» тебе нравится больше, чем синяя?
- Да (улыбается).
- Стадионы в Словении далеко не самые большие. Как тебе российские?
- В России прекрасные арены. Конечно, всегда приятно играть, когда за тобой следит большое количество людей. Самая большая арена в моей стране вмещает 16000 человек.
- Сильнейший клуб в Словении – «Марибор». Он не затерялся бы в РФПЛ?
- Думаю, что они могли бы бороться за высокие места в РФПЛ. У них неплохая команда, и они себя хорошо бы тут показали.
- Словения небольшая по размерам страна. Между городами передвигались на автобусе?
- Да. В России перелеты осуществляются на самолетах. Это был новый опыт для меня, особенно поездка в Хабаровск. От Москвы мы летели больше семи часов и оказались в Азии.
- В Словении следят за «Ростовом»?
- У нас есть футбольный канал, где показывают матчи нашего клуба, а также другие игры РФПЛ.
- Помнишь матч Словения – Россия в 2009 году?
- Конечно. Тогда Дедич забил единственный мяч в игре. Смотрел тот матч дома, мне было 15 или 16 лет. Мы квалифицировались на чемпионат мира, и я даже плакал от счастья. Это было очень важно для моей страны. У нас живет всего лишь 2 миллиона человек, и попасть на такой крупный турнир – большое достижение.
- Ты мечтаешь играть за сборную?
- Это мечта любого игрока. Я уже там был дважды и думаю, что у меня есть шансы снова туда попасть и быть основным игроком. Для этого я должен сначала показать, на что способен в «Ростове».
- Россия сильно отличается от Словении?
- Здесь цены в магазинах гораздо ниже, чем в моей стране, но жить тут все равно дороже, чем в Словении.
- На что ты сразу обратил внимание, когда приехал в Россию?
- На холодную зиму. Об этом мне рассказывали перед моим переездом в Россию. Но в Ростове-на-Дону не так уж и холодно.
- Расскажи о своей бороде.
- У меня был одноклубник, который никогда не брил бороду бритвой, и я решил тоже попробовать ее отрастить. Вроде получилось.
- Ты говорил, что хотел бы сбрить ее. Почему?
- Просто за ней нужно очень тщательно ухаживать. Постоянно мыть, наносить специальные средства. Это занимает много времени.
- Была шутка, что к нам перешел Конор Макгрегор.
- Я смотрю UFC, только когда дерется Макгрегор. Это мой любимый боец. Но сам бы я никогда не захотел выйти на ринг.
- Мы узнали, что твоя девушка – бодибилдер.
- Да. Она была в этом спорте около года. На самом деле, это тяжело, потому что у нее было специальное питание, из-за этого она становилась нервной и злой. Это тяжелый спорт во всех отношениях. Мы поговорили с ней и решили, что она с ним закончит и перейдет работать в простой фитнес.
- А ты не хотел бы стать бодибилдером после завершения карьеры?
- Нет.
- Она «жмет» больше тебя?
- Нет-нет, она всегда делает упражнения с маленьким весом. Все это для того, чтобы выглядеть хорошо.
- Все отмечают, что ты внешне спокойный человек.
- Так и есть. Может быть, на футбольном поле, порой, и завожусь, но в простой жизни я совсем другой.
- Что любишь делать в свободное от футбола время?
- Играю в приставку и гуляю со своими друзьями.
- Какие у тебя любимые игры?
- «Call of Duty» и «FIFA 18». Слишком долго я не играю, так как становлюсь нервным. А в футбольном симуляторе предпочитаю оффлайн-режим по той же причине. Прохожу там карьеру за «Ростов».
- Каких успехов уже добился?
- Уже успел выиграть РФПЛ. Мой рейтинг там уже гораздо выше, чем в жизни (улыбается).
- Признайся, кого уже успел продать?
- Калачева, потому что за него предложили огромную сумму, и мне были нужны деньги на трансферы (смеется).
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