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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
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Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Родриго Морено продлил контракт с "Валенсией"
Форвард сборной Испании Родриго Морено продлил контракт с "Валенсией". Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, передает "Р-Спорт".
Согласно условиям контракта c 26-летним форвардом сумма отступных за досрочное расторжение договора составляет €120 млн.
Согласно условиям контракта c 26-летним форвардом сумма отступных за досрочное расторжение договора составляет €120 млн.
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