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Родриго Морено продлил контракт с "Валенсией"

Форвард сборной Испании Родриго Морено продлил контракт с "Валенсией". Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, передает "Р-Спорт".

Согласно условиям контракта c 26-летним форвардом сумма отступных за досрочное расторжение договора составляет €120 млн.
Теги: Валенсия
Сегодня, 15:54
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