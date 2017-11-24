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"Спартак-2" упустил победу над "Зенитом-2"

ФНЛ

25 тур

"Зенит-2" – "Спартак-2" 1:1

Голы: Сакала, 9, Зуев, 90+2

"Зенит-2": Кизеев, Карпов, Зуев, Каккоев, Пенчиков, Сиротов (Лесовой, 46), Плетнев (Андреев, 60), Капленко, Иванов (Прудников, 68), Богаев (Запрягаев, 53), Некрасов

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Рассказов, Лихачёв, Щербаков, Полубояринов, Пантелеев, Бакаев, Самсонов, Сакала (Руденко, 82), Давыдов (Нимели, 72)

Предупреждения: Карпов, 30, Зуев, 58, Максименко, 90+3, Зуев, 90+3

Удаления: Зуев, 90+3
Теги: Спартак-2 Зенит-2
Сегодня, 16:30
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(1)
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
serega_user,
Файер из жопы воскочил от радости


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:44) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Голы: Сакала, 9, Зуев, 90+2
Удаления: Зуев, 90+3

Че он там натворил?)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 16:41) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Под основу косят, мля. Xepoвый пример...
Регистрация: 27.04.2009
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