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Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы"-2017

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу".

Ее вручили аргентинцу за сезон-2016/17. Трофей вручают лучшему бомбардиру сезона. Это уже четвертая "Золотая бутса" для форварда.

Теги: Месси Барселона
Сегодня, 16:41
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