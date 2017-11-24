Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы"-2017

Messi posa con sus cuatro trofeos como m?ximo goleador de Europa. Casi nada... #MessiBotadeOro ?Felicidades Leo! pic.twitter.com/WpL7GQrfoU — MARCA (@marca) November 24, 2017

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу".Ее вручили аргентинцу за сезон-2016/17. Трофей вручают лучшему бомбардиру сезона. Это уже четвертая "Золотая бутса" для форварда.