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"Амкар" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Динамо" на матч 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко.
Теги: Амкар Динамо
Сегодня, 17:02
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