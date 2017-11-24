Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
"Амкар" - "Динамо": стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Динамо" на матч 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко.
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Ташаев, Терехов, Соу, Луценко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.