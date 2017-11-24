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Лионель Месси: без партнеров по команде я бы не забил столько голов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, получивший "Золотую бутсу", заявил, что это заслуга все команды.

"Индивидуальные призы – это не только заслуга одного игрока, но и всей команды. Без партнеров я бы не забил голов, которые позволили выиграть этот приз", – цитирует Месси Marca.

В прошлом сезоне Месси забил 37 голов, набрав 74 зачетных очка.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 17:12
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