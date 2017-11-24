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Daily Mail: "Вест Хэм" готов заплатить за Смолова зимой 15 млн фунтов

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в "Вест Хэм".

Как сообщает Daily Mail, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов фунтов. Самому игроку нравится идея переезда в Лондон.

В нынешнем сезоне 27-летний Смолов забил 8 голов в 11 играх чемпионата России.
Теги: Смолов Краснодар Вест Хэм Трансферы
Сегодня, 19:20
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(0)
№5 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
20 + кокошу в придачу
Регистрация: 18.11.2017
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: prime
он стоит больше и достоин лучшего клуба

Когда научится обводить 1 в 1 соперника, и плодотворно пахать на поле.. тогда может быть
Регистрация: 29.08.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Дождёмся зимы....
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:29) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
он стоит больше и достоин лучшего клуба
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Алания»
Надо продавать, можно и до 20 млн доторговаться Краснодару.
Регистрация: 3.05.2015
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