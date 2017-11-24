Daily Mail: "Вест Хэм" готов заплатить за Смолова зимой 15 млн фунтов

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в "Вест Хэм".Как сообщает Daily Mail, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов фунтов. Самому игроку нравится идея переезда в Лондон.В нынешнем сезоне 27-летний Смолов забил 8 голов в 11 играх чемпионата России.