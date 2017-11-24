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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Daily Mail: "Вест Хэм" готов заплатить за Смолова зимой 15 млн фунтов
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в "Вест Хэм".
Как сообщает Daily Mail, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов фунтов. Самому игроку нравится идея переезда в Лондон.
В нынешнем сезоне 27-летний Смолов забил 8 голов в 11 играх чемпионата России.
Как сообщает Daily Mail, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов фунтов. Самому игроку нравится идея переезда в Лондон.
В нынешнем сезоне 27-летний Смолов забил 8 голов в 11 играх чемпионата России.
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