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"Амкар" одержал победу над "Динамо"

В матче 18-го тура чемпионата России "Амкар" в Перми обыграл московское "Динамо".

Чемпионат России

18 тур

"Амкар" – "Динамо" 2:1

Гол: Гол, 50, Эззатоллахи, 70 - Луценко, 55 (пен.)

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Зайцев, Гащенков, Костюков (Прокофьев, 88), Гол (Форбс, 86), Огуде, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+2)

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Сапета (Бечирай, 60), Соснин, Соу, Ташаев, Терехов (Цаллагов, 70), Луценко (Обольский, 80)

Предупреждения: Соснин, 23, Соу, 45, Луценко, 66, Шунин, 75, Цаллагов, 79, Зайцев, 90
Теги: Амкар Динамо
Сегодня, 19:23
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(3)
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
неужели снова на те же грабли?не верю
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пора обратно в ФНЛ )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCD 1923
Конец Динамо все ближе и ближе. Стржалковский и Муравьев пополнят список уничтоженных ими клубов- ФК Москва и Кубань. Мы следующие.

а с торпедой что?
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 19:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Конец Динамо все ближе и ближе. Стржалковский и Муравьев пополнят список уничтоженных ими клубов- ФК Москва и Кубань. Мы следующие.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:35) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Как ни крути, а без Панченко у Динамо игра в нападении не клеится..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: pivas (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (3)

СОСТАВ ДИНАМО ЗАПРЕДЕЛЬНО СЛАБЫЙ , КАК - БЫ ОНИ НЕ СТАРАЛИСЬ . ЭТО ВИДНО ПОЧТИ В КАЖДОМ ЭПИЗОДЕ ИГРЫ . ДАЖЕ НИ КАКОЙ МАУРИНЬО ТУТ НЕ ПОМОЖЕТ .
Регистрация: 23.05.2016
№1 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 19:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
пустышки
Регистрация: 18.11.2017
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