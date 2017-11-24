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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:23
"Амкар" одержал победу над "Динамо" (7)
"Амкар" одержал победу над "Динамо" (7)
16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"
15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (2)
"Амкар" одержал победу над "Динамо"
В матче 18-го тура чемпионата России "Амкар" в Перми обыграл московское "Динамо".
Чемпионат России
18 тур
"Амкар" – "Динамо" 2:1
Гол: Гол, 50, Эззатоллахи, 70 - Луценко, 55 (пен.)
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Зайцев, Гащенков, Костюков (Прокофьев, 88), Гол (Форбс, 86), Огуде, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+2)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Сапета (Бечирай, 60), Соснин, Соу, Ташаев, Терехов (Цаллагов, 70), Луценко (Обольский, 80)
Предупреждения: Соснин, 23, Соу, 45, Луценко, 66, Шунин, 75, Цаллагов, 79, Зайцев, 90
Чемпионат России
18 тур
"Амкар" – "Динамо" 2:1
Гол: Гол, 50, Эззатоллахи, 70 - Луценко, 55 (пен.)
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Сиваков, Зайцев, Гащенков, Костюков (Прокофьев, 88), Гол (Форбс, 86), Огуде, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90+2)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Сапета (Бечирай, 60), Соснин, Соу, Ташаев, Терехов (Цаллагов, 70), Луценко (Обольский, 80)
Предупреждения: Соснин, 23, Соу, 45, Луценко, 66, Шунин, 75, Цаллагов, 79, Зайцев, 90
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