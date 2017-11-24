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Жозе Моуринью: переживаю из-за того, что Феллайни может уйти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что полузащитник Маруан Феллайни может покинуть клуб.

"Да, я переживаю из-за того, что Феллайни может уйти. Я ничего не могу сделать. Разговор идет между игроком и руководством. Я не участвую в переговорах, сделках. Я уважаю обе стороны.

Я уважаю футболиста, потому что у него есть право принимать решения о своем будущем", - цитирует тренера Sky Sports.
Теги: Моуринью Феллайни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:46
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