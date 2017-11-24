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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: переживаю из-за того, что Феллайни может уйти
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что полузащитник Маруан Феллайни может покинуть клуб.
"Да, я переживаю из-за того, что Феллайни может уйти. Я ничего не могу сделать. Разговор идет между игроком и руководством. Я не участвую в переговорах, сделках. Я уважаю обе стороны.
Я уважаю футболиста, потому что у него есть право принимать решения о своем будущем", - цитирует тренера Sky Sports.
"Да, я переживаю из-за того, что Феллайни может уйти. Я ничего не могу сделать. Разговор идет между игроком и руководством. Я не участвую в переговорах, сделках. Я уважаю обе стороны.
Я уважаю футболиста, потому что у него есть право принимать решения о своем будущем", - цитирует тренера Sky Sports.
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