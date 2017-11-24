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Гаджи Гаджиев: было тяжело вскрывать защиту "Динамо"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Динамо" (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

"Ребята сыграли нормально. Может, смазали концовку. их понять можно. Победа была нужна, ее надо было сохранить. Несколько раз убегали в контратаку. В частности, был хороший момент у Станислава Прокофьева, который только вышел. В первом тайме "Динамо" организованно играло в обороне, шесть человек выстраивалось в линию. Было тяжело вскрывать защиту", - сказал Гаджиев.
Теги: Гаджиев Амкар Динамо
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: pivas (Сегодня, 20:06) #
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ЗАЩИТА ДИНАМО - ПРОХОДНОЙ ДВОР . ВТОРОЙ ГОЛ - ОЧЕРЕДНОЙ " ШЕДЕВР " ЭТОЙ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЗАЩИТЫ .
Регистрация: 23.05.2016
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