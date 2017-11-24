Гаджи Гаджиев: было тяжело вскрывать защиту "Динамо"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Динамо" (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ."Ребята сыграли нормально. Может, смазали концовку. их понять можно. Победа была нужна, ее надо было сохранить. Несколько раз убегали в контратаку. В частности, был хороший момент у Станислава Прокофьева, который только вышел. В первом тайме "Динамо" организованно играло в обороне, шесть человек выстраивалось в линию. Было тяжело вскрывать защиту", - сказал Гаджиев.