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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: было тяжело вскрывать защиту "Динамо"
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Динамо" (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ.
"Ребята сыграли нормально. Может, смазали концовку. их понять можно. Победа была нужна, ее надо было сохранить. Несколько раз убегали в контратаку. В частности, был хороший момент у Станислава Прокофьева, который только вышел. В первом тайме "Динамо" организованно играло в обороне, шесть человек выстраивалось в линию. Было тяжело вскрывать защиту", - сказал Гаджиев.
"Ребята сыграли нормально. Может, смазали концовку. их понять можно. Победа была нужна, ее надо было сохранить. Несколько раз убегали в контратаку. В частности, был хороший момент у Станислава Прокофьева, который только вышел. В первом тайме "Динамо" организованно играло в обороне, шесть человек выстраивалось в линию. Было тяжело вскрывать защиту", - сказал Гаджиев.
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