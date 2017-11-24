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Джампьеро Вентура может стать наставником "Уотфорда"

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может возглавить "Уотфорд", сообщает Goal.com.

Вентура руководил сборной Италии с июня 2016 по ноябрь 2017 года. Под его руководством команда не смогла выйти на ЧМ-2018, который следующим летом пройдет в России.
Теги: Вентура Сборная Италии Уотфорд
Сегодня, 20:20
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