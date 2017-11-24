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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Гаджи Гаджиев: всем командам непросто преодолеть оборону "Динамо"
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью официальному сайту клуба после победы над "Динамо" (2:1) отметил слаженность игры оборонительной линии соперника.
"Я думаю, у нас сегодня многое получалось. Может, за исключением того, чтобы, например, в первом тайме выходить на ударные позиции. Но преодолевать такую оборону непросто, это всем командам непросто. "Динамо" организованно оборонялось, шестерка в линию выстраивалась регулярно – четверка защитников и фланги.
После гола игра поменялась, и здесь уже мы немножко авантюрно играли. В той ситуации, в которой нам забили, Эззатоллахи ошибся – так нельзя играть в штрафной. Но главное в другом – там же соперник имел на фланге численное преимущество, вот этого нельзя допускать. Но ребята молодцы – они смогли еще забить.
Концовка – конечно, "Динамо" заиграло более агрессивно, они выдвинули вперед игроков средней линии. В этой ситуации можно играть спокойнее и расчетливее. Но мы действовали неплохо – у нас были более явные моменты у ворот соперника. Например, у Прокофьева была чистая позиция, чтобы забить гол.
Можно придраться к разным моментам, когда можно было играть более надежно и лучше контролировать мяч, но концовку провели, в целом, нормально. Вот если бы ни разу не убежали в контратаки – можно было говорить, что концовку провели плохо. А так – все нормально", - сказал Гаджиев.
"Я думаю, у нас сегодня многое получалось. Может, за исключением того, чтобы, например, в первом тайме выходить на ударные позиции. Но преодолевать такую оборону непросто, это всем командам непросто. "Динамо" организованно оборонялось, шестерка в линию выстраивалась регулярно – четверка защитников и фланги.
После гола игра поменялась, и здесь уже мы немножко авантюрно играли. В той ситуации, в которой нам забили, Эззатоллахи ошибся – так нельзя играть в штрафной. Но главное в другом – там же соперник имел на фланге численное преимущество, вот этого нельзя допускать. Но ребята молодцы – они смогли еще забить.
Концовка – конечно, "Динамо" заиграло более агрессивно, они выдвинули вперед игроков средней линии. В этой ситуации можно играть спокойнее и расчетливее. Но мы действовали неплохо – у нас были более явные моменты у ворот соперника. Например, у Прокофьева была чистая позиция, чтобы забить гол.
Можно придраться к разным моментам, когда можно было играть более надежно и лучше контролировать мяч, но концовку провели, в целом, нормально. Вот если бы ни разу не убежали в контратаки – можно было говорить, что концовку провели плохо. А так – все нормально", - сказал Гаджиев.
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