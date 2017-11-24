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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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22:44
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (1)
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (1)
22:16
Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время
Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время
16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы" (1)
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы" (1)
15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
УЕФА завел дело против "Зенита" из-за расистского поведения болельщиков
УЕФА завел дело против "Зенита" за поведение болельщиков в матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром" (2:1), сообщает пресс-служба организации.
Клубу из Санкт-Петербурга предъявлены обвинения по двум пунктам: расистское поведение фанатов и использование пиротехники.
Фанаты "Зенита" также вывесили баннер "Ратко Младич – герой Сербии".
Клубу из Санкт-Петербурга предъявлены обвинения по двум пунктам: расистское поведение фанатов и использование пиротехники.
Фанаты "Зенита" также вывесили баннер "Ратко Младич – герой Сербии".
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