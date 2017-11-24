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УЕФА завел дело против "Зенита" из-за расистского поведения болельщиков

УЕФА завел дело против "Зенита" за поведение болельщиков в матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вардаром" (2:1), сообщает пресс-служба организации.

Клубу из Санкт-Петербурга предъявлены обвинения по двум пунктам: расистское поведение фанатов и использование пиротехники.

Фанаты "Зенита" также вывесили баннер "Ратко Младич – герой Сербии".
Теги: Зенит
Сегодня, 22:01
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(3)
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Настоящих питерских расистов в понедельник увидите, там хоть повод будет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Сцуки все медали уже у олимпийцев отобрали, хотя до сих пор не доказали использование допинга.. уроды.

где протесты ?
где массовые обращения спортсменов в суды, чтоб разорить МОК, ВАДА и прочую шелупонь ?
почму бездействует красномордый уб Мутко ?
многоходовочнику вообще интересна честь его страны ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HardWar

Болеет за:
«Зенит»

Гейгопейцы скоро хл*** сполна того, от чего Младич Сербию пытался защитить в 90е. Сполна вам пидорам все отольется

Сербия кандидат на вступление в ЕС ....как сербам не противно, но они с удовольствием пользуются и безвизом и прочими благами) А вот мы все душим братушек своими братскими объятиями, так что они уже не знают куда от нас сломиться)
Регистрация: 24.04.2009
№9 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:48) #
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online

Цитата: Катрапс
Спровоцировали ублюдков. С точки зрения справедливости - правы! Но клуб подставили. Наверно зря..

Спорт вне политики.. до тех пор, пока Славян не нужно спровоцировать. А там можно и на Осетию во время олимпиады покуситься, и в Украине (тоже во время олимпиады) хаос устроить.. и Косово признать с ее сборной по футболу. И русских всех медалей лишить.
Ну а мы же должны молчать, потому как дядьки из - за океана разозлятся?
Регистрация: 29.08.2016
№8 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спровоцировали ублюдков. С точки зрения справедливости - правы! Но клуб подставили. Наверно зря..
Регистрация: 27.04.2009
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что по факту не так в баннере. В Сербии да, Младич герой.
Регистрация: 21.12.2010
№6 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:20) #
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online

Сцуки все медали уже у олимпийцев отобрали, хотя до сих пор не доказали использование допинга.. уроды.

Но мы сами виноваты, даем слабину, мир не должен быть однополярным. Пока платится дань британской элите, будут мётлами наших шугать.
Регистрация: 29.08.2016
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Младич конечно герой Сербии, только для УЕФА такой баннер, как майка Тарасова с изображением Путина. Фанаты не могли не знать, что подставляют клуб, могли хотя бы согласовать.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А зачем вообще такой баннер вывешивать? Толку ноль, а вот проблем и штрафы не избежать
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гейгопейцы скоро хл*** сполна того, от чего Младич Сербию пытался защитить в 90е. Сполна вам пидорам все отольется. Скоро будете своим мусульманским хозяевам языками жопы подмывать.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 22:11) #
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Цитата: Сибирячок
Это про Младича расизм что ли?

Это подлая и дешёвая гейропейская месть.
Регистрация: 22.08.2008
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Это про Младича расизм что ли?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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