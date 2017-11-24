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Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поблагодарил болельщиков красно-синих за поддержку.

"До свидания, Москва, но всего лишь на время. До января осталось немного, я вернусь ещё сильнее, чем когда-либо! Спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время из-за травмы. Вы лучшие фанаты, и я всегда знал, что для меня будет честью играть за вас.

Всем моим товарищам по команде: парни, я уверен, что вы знаете, как добиться всего, чего я от вас жду, — выиграть все следующие матчи! Я с вами всем духом и сердцем, скрещиваю пальцы перед следующими матчами. Увидимся очень скоро! ЦСКА всегда будет первым!" — написал Миланов в инстаграме.
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 22:16
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