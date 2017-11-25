Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Вест Хэм" сыграл вничью с "Лестером"

"Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Лестером" в матче 13 тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

13 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Лестер Сити" 1:1

Голы: Олбрайтон, 8, Куйяте, 45

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Рид, Огбонна, Масуаку (Сахо, 90+4), Обьянг, Куйяте, Лансини, Арнаутович (Айю, 69), Кэрролл

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Магир, Морган, Ндиди, Грей (Слимани, 90+2), Иборра, Марез (Чилвел, 70), Олбрайтон, Варди

Предупреждения: Грей, 79, Айю, 79
Теги: Вест Хэм Лестер
Сегодня, 01:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.