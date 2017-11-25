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Форвард "Ромы" Патрик Шик восстановился от травмы

Нападающий "Ромы" Патрик Шик восстановился от травмы а тренировался в общей группе, сообщает Calciomercato.com.

Ожидалось, что мышечное повреждение левого подколенного сухожилия выведет игрока из строя на две недели, но из-за вновь появлявшихся болевых ощущений в ноге форвард в текущем сезоне провел за "Рому" всего один матч.
Теги: Рома
Сегодня, 04:04
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