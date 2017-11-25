Умер самый успешный президент в истории "Валенсии"

Бывший президент "Валенсии" Джейми Орти умерв возрасте 70 лет, сообщает официальный сайт клуба.Причиной смерти стал рак легких.Орти занимал пост президента клуба с 2001 по 2004 год. При нем "Валенсия" добилась наибольших успехов в истории: выиграла два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок УЕФА.