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Умер самый успешный президент в истории "Валенсии"

Бывший президент "Валенсии" Джейми Орти умерв возрасте 70 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной смерти стал рак легких.

Орти занимал пост президента клуба с 2001 по 2004 год. При нем "Валенсия" добилась наибольших успехов в истории: выиграла два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок УЕФА.
Теги: Валенсия
Сегодня, 04:22
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