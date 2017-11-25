Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" осудил появление на трибунах политического баннера

В пресс-службе "Зенита" осудили появления баннера с упоминанием Ратко Младича во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1).

Сине-бело-голубые отметили, что совместно с представителями фанатского движения приняли меры, чтобы убрать баннер в кратчайшие сроки.

Напомним, что на трибуне фанатов петербуржцев на стадионе "Санкт-Петербург" был вывешен баннер, на котором было написано: "Ратко Младич – герой Сербии".

"На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вардара" группа лиц, находившаяся в зоне активного боления "Зенита" вывесила на трибунах баннер политического характера. Футбольный клуб "Зенит" совместно с представителями фандвижения в кратчайшие сроки принял оперативные меры по его устранению.

Мы решительно осуждаем любые политические проявления на футболе. Позиция клуба: футбол – это территория вне политики, задача футбола объединять людей, народы, национальности, странны, а не разъединять и сеять междоусобицу", - говорится на сайте "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 04:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.