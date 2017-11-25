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Алессио Романьоли может перейти в "Ювентус"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Football Italia.

Сообщается, что туринский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро.

В этом сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 14 матчей и забил 2 гола.
Теги: Ювентус Милан
Сегодня, 06:05
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