Алессио Романьоли может перейти в "Ювентус"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Football Italia.Сообщается, что туринский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро.В этом сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 14 матчей и забил 2 гола.