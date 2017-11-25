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Николас Гайтан может вернуться в "Бенфику"

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан может вернуться в "Бенфику", сообщает transfermarketweb.com. В настоящее время футболист не получает в "Атлетико" желаемого игрового времени.

Аргентинец выступал за лиссабонский клуб с 2010 по 2016 год.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек сыграл в 11 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, только в 2 из них выйдя на поле в стартовом составе, и результативными действиями отличиться не сумел.
Теги: Бенфика Атлетико Трансферы
Сегодня, 06:13
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