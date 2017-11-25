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Леонид Слуцкий: не знаю, может, к понедельнику меня уже уволят

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу своей возможной отставки. "Тигры" в чемпионшипе идут на 20-м месте.

"Не знаю, может, к понедельнику меня уже уволят. Все возможно, когда не выигрываешь в пяти матчах подряд. Но для меня нет смысла задумываться о будущем, оно неизвестно.

Давления я не ощущаю, и не считаю ситуацию серьезной. Я работаю, стараюсь добиться 100% эффективности в матчах и на тренировках. Ни чем особым не рискую.

Я отработал в ЦСКА семь лет, тренировал сборную России, там давление было на другом уровне", - передает слова Слуцкого express.co.uk
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 09:24
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(1)
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 09:35) #
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  •  (1)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и пельмень сцуко. Плакса. Ни че Ромка Обрамович за тебя позаботится.
Регистрация: 23.01.2012
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