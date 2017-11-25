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Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника "Амкара" с российским паспортом Брайна Идову в сборную Нигерии.

- Идову дебютировал за сборную Нигерии и забил Аргентине. Поскольку это был товарищеский матч, ещё есть возможность его заявить в сборную России? В отличие от Марио Фернандеса он свободно говорит по-русски.

- Знаю, что у Идову хороший русский. Я работал с ним в "Амкаре". Тут совершенно простая ситуация: если бы я его пригласил в сборную России, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?". Так что я хотел бы говорить только о тех, кто уже в сборной", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России Идову
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 10:04) #
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Правильно! Я до сих пор задаюсь вопросом,на кой х.р нужны Гильерме с фернандосом в сборной. Уже и не переживаю за такую сборную!
Регистрация: 13.08.2017
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