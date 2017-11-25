Жозе Моуринью: Мхитарян хорошо начал сезон, а затем стал исчезать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал игру полузащитника команды Генриха Мхитаряна."Мне не понравились выступления Мхитаряна в последних матчах. Речь идёт не о двух или трёх играх, а о трёх, четырёх или пяти. Он хорошо начал сезон, а затем шаг за шагом стал исчезать.Его уровень выступлений постепенно становился всё хуже с точки зрения голов, результативных передач, высокого прессинга, перехвата мяча на поле соперника и пользы, которую должен приносить команде игрок под десятым номером.Этого было достаточно, чтобы предоставить шанс другим игрокам. Каждый заслуживает шанса – всё просто", - цитирует Моуринью "" со ссылкой на ESPN FC.