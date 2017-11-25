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Лионель Месси - о диете: иногда грешу шоколадом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, обладатель "Золотой бутсы"-2017 признался, что в своей диете ему трудно отказаться от шоколада.

"Шоколад - это проблема для меня, даже сейчас. Иногда грешу шоколадом", - цитирует Месси Marca.
Теги: Месси
Сегодня, 10:47
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