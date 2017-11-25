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Евгений Ловчев: "Спартак" и "Зенит" будут играть осторожно, но настрой будет запредельный

Эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче 18-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".

"Обе команды провели матчи в Еврокубках, но у "Зенита" соперник был не очень сложный, поэтому Манчини в игре с "Вардаром" провел ротацию состава, дал отдохнуть нескольким игрокам основы.

Думаю, команды будут играть осторожно. Но настрой у обеих команд будет запредельный. "Спартак" будет чаще атаковать, но у "Зенита"" неплохая защита. Думаю, будет результативная ничья", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак Зенит
Сегодня, 10:52
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№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Спартак если и будет осторожно играть,то только до первых двух пропущенных голов.А потом бесшабашно ринется атаковать и на контратаках ещё парочку пропустит.
Регистрация: 27.07.2013
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