Станислав Черчесов: Дзюба? Мы сомневаемся в необходимости большого нападающего

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем "Зенита" Артёме Дзюбе.– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.