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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Станислав Черчесов: Дзюба? Мы сомневаемся в необходимости большого нападающего
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем "Зенита" Артёме Дзюбе.
– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего, Дзюбы, сейчас неактуально? Недавно он гол забил.
– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.
— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?
— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.
Чемпионат
– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего, Дзюбы, сейчас неактуально? Недавно он гол забил.
– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.
— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?
— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.
Чемпионат
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