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Станислав Черчесов: Дзюба? Мы сомневаемся в необходимости большого нападающего

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем "Зенита" Артёме Дзюбе.

– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего, Дзюбы, сейчас неактуально? Недавно он гол забил.

– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.

— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?

— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

Чемпионат
Теги: Черчесов Сборная России Дзюба
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Заболотного считаю более качественным игроком, он мобильный, скоростной, когда выпускают его то он очень активный бывает, прессингует всех подряд в защите соперника...
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:03) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
пускай в зените трофеи обсиживает ..с Новосельцевым и Шатовым smile
Регистрация: 14.12.2011
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