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СМИ: Криштиану Роналду провел переговоры с представителем "ПСЖ"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может покинуть мадридский клуб из-за разногласий с президентом Флорентино Пересом, передает Daily Star.

Сообщается, что португальский форвард уже провел встречу с представителем "ПСЖ". Парижане согласны выполнить все условия 32-летнего нападающего.
Теги: Роналду ПСЖ Реал
Сегодня, 11:32
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(1)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вместо кавани?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Парижская смесь Барсы и Реала в ПСЖ ..еще и Месси подтянуть.)
Регистрация: 19.05.2015
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