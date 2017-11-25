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Станислав Черчесов: Смолов на пару процентов все же впереди Кокорина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, является ли для него проблемой выбор между нападающими Фёдором Смоловым и Александром Кокориным.

"Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух топ-вратарей одновременно в ворота не поставишь. Так же и у нас.

Понятно, что Смолов играл больше и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина. Но если вы заметили, последние 25-30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами.

Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации. Попробовали и в четыре защитника, и в два нападающих", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Схемы нет т.е- может так ,а может эдак. Как обычно на авось. Печально.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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