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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Станислав Черчесов: Смолов на пару процентов все же впереди Кокорина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, является ли для него проблемой выбор между нападающими Фёдором Смоловым и Александром Кокориным.
"Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух топ-вратарей одновременно в ворота не поставишь. Так же и у нас.
Понятно, что Смолов играл больше и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина. Но если вы заметили, последние 25-30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами.
Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации. Попробовали и в четыре защитника, и в два нападающих", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
"Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух топ-вратарей одновременно в ворота не поставишь. Так же и у нас.
Понятно, что Смолов играл больше и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина. Но если вы заметили, последние 25-30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами.
Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации. Попробовали и в четыре защитника, и в два нападающих", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
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