Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Адамов получил перелом лицевой кости на тренировке юношей "Ростова"

Тренер "Ростова" Роман Адамов получил перелом лицевой кости во время тренировки юношеской команды клуба, передает "Чемпионат".

35-летний специалист принимал участием в тренировочном занятии команды, составленной из игроков 2003 года рождения. В одном из эпизодов Адамов головой пошёл в стык с молодым футболистом, который сыграл ногой, и получил повреждение.
Теги: Ростов
Сегодня, 12:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.