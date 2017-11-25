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Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Николай Калинский поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ с "Локомотивом".

"Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь, что сможет получить какие-то дивиденды из этой ситуации. В прошлом году "Томь" в концовке первой половины сезона перенесла игру в Москву из Томска. Теперь "Локомотиву" лететь дальше - уже не в Восточную Сибирь, а на Дальний Восток.

Наш ближайший соперник хотел получить для себя максимально комфортные условия проведения матча. Мы хотим играть дома, при своих зрителях. Команда очень признательна людям, которые приходят на трибуны и поддерживают СКА. Они наши помощники.

Если стадион полон, играть проще. Тем более, с сильными командами. Такими как "Локомотив". У московского клуба в этой истории своя правда и позиция. Я играю ради болельщиков Хабаровска, но не вправе осуждать свой родной клуб.

Если говорить о козырях "СКА-Хабаровск", то это самоотдача, мотивация и болельщики. Это последний футбольный матч в этом году, в Хабаровск приезжает лидер чемпионата. Нам нужна энергия трибун. Команда надеется, что город, его люди нас поддержат на стадионе", - цитирует Калинского пресс-служба хабаровчан.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:23) #
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Глупый какой-то это футболер. Психологически в рпл может давить только Великий и Могучий!

Вон, сбголубые четвероногие дегенераты в 90% случае уже обосраны в преддверии выезда в столицу РФ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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